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Anglaterra
Samarreta de futbol Nike - Nen/a
24,99 €
Producte esgotat.
Aquest color no està disponible en aquests moments.
Mostra la passió per l'equip amb aquesta samarreta Anglaterra de cotó suau.
- Color mostrat: Work Blue
- Model: IQ2187-486
Anglaterra
24,99 €
Mostra la passió per l'equip amb aquesta samarreta Anglaterra de cotó suau.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Work Blue
- Model: IQ2187-486
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 137 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Anglaterra
24,99 €