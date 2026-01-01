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Anglaterra Samarreta de futbol Nike - Nen/a - Work Blue

Anglaterra

Samarreta de futbol Nike - Nen/a

24,99 €
Work Blue
Obsidian

Producte esgotat.

Aquest color no està disponible en aquests moments.

Mostra la passió per l'equip amb aquesta samarreta Anglaterra de cotó suau.


  • Color mostrat: Work Blue
  • Model: IQ2187-486

Anglaterra

24,99 €

Mostra la passió per l'equip amb aquesta samarreta Anglaterra de cotó suau.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Work Blue
  • Model: IQ2187-486

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 137 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra Samarreta de futbol Nike - Nen/a

    Anglaterra

    24,99 €

    Completa el look

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