Materials reciclats
Anglaterra Energy
Pantalons de futbol de teixit Woven Nike Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquests pantalons d'Anglaterra ofereixen un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.
- Color mostrat: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc
- Model: IH1880-451
Anglaterra Energy
Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquests pantalons d'Anglaterra ofereixen un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- L'acabat repel·lent a l'aigua evita que et mullis en condicions humides.
Detalls del producte
- 85 % polièster, 15 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc
- Model: IH1880-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Anglaterra Energy