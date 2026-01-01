triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Anglaterra Energy Pantalons de futbol de teixit Woven Nike Dri-FIT - Home - Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc

Materials reciclats

Anglaterra Energy

Pantalons de futbol de teixit Woven Nike Dri-FIT - Home

89,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquests pantalons d'Anglaterra ofereixen un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.


  • Color mostrat: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc
  • Model: IH1880-451

Anglaterra Energy

89,99 €

Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquests pantalons d'Anglaterra ofereixen un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • L'acabat repel·lent a l'aigua evita que et mullis en condicions humides.

Detalls del producte

  • 85 % polièster, 15 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc
  • Model: IH1880-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Anglaterra Energy.

    Anglaterra Energy Pantalons de futbol de teixit Woven Nike Dri-FIT - Home

    Anglaterra Energy

    89,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 3