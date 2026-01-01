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Anglaterra Club Pantalons jogger de futbol Nike - Home - Midnight Navy/Blanc

Anglaterra Club

Pantalons jogger de futbol Nike - Home

59,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Hem combinat un bàsic de sempre amb l'orgull per Anglaterra per crear una peça còmoda que no et cansaràs de portar. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
  • Model: IB6289-410

Anglaterra Club

59,99 €

Hem combinat un bàsic de sempre amb l'orgull per Anglaterra per crear una peça còmoda que no et cansaràs de portar. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.

Detalls del producte

  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà) / butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
  • Model: IB6289-410

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra Club Pantalons jogger de futbol Nike - Home

    Anglaterra Club

    59,99 €

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