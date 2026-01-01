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Anglaterra 2026/27 Pilota Nike Pitch - Blanc/Obsidian

Anglaterra 2026/27

Pilota Nike Pitch

24,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.


  • Color mostrat: Blanc/Obsidian
  • Model: IQ7531-100

Anglaterra 2026/27

24,99 €

Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.

Avantatges

La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.

Detalls del producte

  • Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
  • 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
  • Color mostrat: Blanc/Obsidian
  • Model: IQ7531-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra 2026/27 Pilota Nike Pitch

    Anglaterra 2026/27

    24,99 €

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