Anglaterra 2026/27
Pilota Nike Pitch
Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
- Color mostrat: Blanc/Obsidian
- Model: IQ7531-100
Anglaterra 2026/27
Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
Avantatges
La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.
Detalls del producte
- Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
- 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
- Color mostrat: Blanc/Obsidian
- Model: IQ7531-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Anglaterra 2026/27