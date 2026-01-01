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Anglaterra 2026/27 Pilota Nike Academy - Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc

Anglaterra 2026/27

Pilota Nike Academy

32,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Marca gol rere gol amb la pilota Academy i la seva innovadora tecnologia OmniSculpt: les ranures a la coberta fan circular l'aire al voltant de la pilota per precisar-ne la trajectòria.


  • Color mostrat: Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
  • Model: IQ7563-100

Anglaterra 2026/27

32,99 €

Marca gol rere gol amb la pilota Academy i la seva innovadora tecnologia OmniSculpt: les ranures a la coberta fan circular l'aire al voltant de la pilota per precisar-ne la trajectòria.

Avantatges

La tecnologia Nike Aerowsculpt incorpora ranures modelades per alterar la circulació de l'aire al voltant de la pilota i, d'aquesta manera, oferir un vol més estable i aerodinàmic.

Detalls del producte

  • La coberta texturada proporciona un toc uniforme durant les passades, els llançaments i els driblatges. La cambra d'aire de goma manté la pressió de l'aire i la forma.
  • 67 % goma, 10 % poliuretà, 13 % polièster, 10 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
  • Color mostrat: Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
  • Model: IQ7563-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra 2026/27 Pilota Nike Academy

    Anglaterra 2026/27

    32,99 €

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