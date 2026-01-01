Anglaterra 2026/27
Pilota Nike Academy
Marca gol rere gol amb la pilota Academy i la seva innovadora tecnologia OmniSculpt: les ranures a la coberta fan circular l'aire al voltant de la pilota per precisar-ne la trajectòria.
- Color mostrat: Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
- Model: IQ7563-100
Anglaterra 2026/27
Marca gol rere gol amb la pilota Academy i la seva innovadora tecnologia OmniSculpt: les ranures a la coberta fan circular l'aire al voltant de la pilota per precisar-ne la trajectòria.
Avantatges
La tecnologia Nike Aerowsculpt incorpora ranures modelades per alterar la circulació de l'aire al voltant de la pilota i, d'aquesta manera, oferir un vol més estable i aerodinàmic.
Detalls del producte
- La coberta texturada proporciona un toc uniforme durant les passades, els llançaments i els driblatges. La cambra d'aire de goma manté la pressió de l'aire i la forma.
- 67 % goma, 10 % poliuretà, 13 % polièster, 10 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
- Color mostrat: Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
- Model: IQ7563-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Anglaterra 2026/27