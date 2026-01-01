 
Imatge 1 de 10
Anglaterra 2026/27 Motxilla Nike Academy - Obsidian/Sport Red/Blanc

Anglaterra 2026/27

Nike Academy Motxilla

49,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El temps no hauria d’evitar que t’entrenis ni que tinguis equipament sec. Aquesta motxilla resisteix les inclemències meteorològiques tant si la deixes a terra com si la penges en una tanca. A més inclou prou espai per a una pilota de futbol a la butxaca frontal. La cremallera incorpora la tecnologia Nike Storm-FIT per proporcionar protecció addicional contra la pluja i el vent, alhora que la malla afavoreix la transpirabilitat i la ventilació quan fa bon temps.


  • Color mostrat: Obsidian/Sport Red/Blanc
  • Model: IQ6997-451

Anglaterra 2026/27

49,99 €

El temps no hauria d’evitar que t’entrenis ni que tinguis equipament sec. Aquesta motxilla resisteix les inclemències meteorològiques tant si la deixes a terra com si la penges en una tanca. A més inclou prou espai per a una pilota de futbol a la butxaca frontal. La cremallera incorpora la tecnologia Nike Storm-FIT per proporcionar protecció addicional contra la pluja i el vent, alhora que la malla afavoreix la transpirabilitat i la ventilació quan fa bon temps.

Avantatges

La tecnologia Nike Storm-FIT permet plantar cara a les inclemències del temps, com ara el vent i la pluja, per mantenir la comoditat en les condicions més adverses. Les corretges enconxades per a les espatlles es poden regular per aconseguir un ajust còmode.

Detalls del producte

  • La butxaca lateral cobreix la cremallera protectora amb un tancament amb veta adherent. La butxaca gran proporciona espai per als dispositius electrònics.
  • Cos: 90 % polièster, 10 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Obsidian/Sport Red/Blanc
  • Model: IQ6997-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Anglaterra 2026/27.

    Anglaterra 2026/27 Motxilla Nike Academy

    Anglaterra 2026/27

    49,99 €

    Completa el look