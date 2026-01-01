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Anglaterra 2026/27 Bossa creuada Nike Heritage - Obsidian/Blanc

Anglaterra 2026/27

Nike Heritage Bossa creuada

29,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La bossa creuada Nike Heritage és una alternativa a l'estil de ronyonera clàssic i ofereix una opció d'emmagatzematge amb mans lliures que pots portar al voltant del pit. L'estampat amb el logotip Futura i la cinta fàcil de regular fan que sigui una opció molt pràctica per al dia a dia. La butxaca principal i les butxaques complementàries són perfectes per mantenir les teves coses organitzades. Aquest producte està confeccionat amb polièster reciclat almenys en un 65 %.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IQ6787-451

Anglaterra 2026/27

29,99 €

La bossa creuada Nike Heritage és una alternativa a l'estil de ronyonera clàssic i ofereix una opció d'emmagatzematge amb mans lliures que pots portar al voltant del pit. L'estampat amb el logotip Futura i la cinta fàcil de regular fan que sigui una opció molt pràctica per al dia a dia. La butxaca principal i les butxaques complementàries són perfectes per mantenir les teves coses organitzades. Aquest producte està confeccionat amb polièster reciclat almenys en un 65 %.

Avantatges

La butxaca principal amb cremallera t'ajuda a organitzar els objectes grans amb seguretat. Les butxaques complementàries amb cremallera et permeten desar-hi objectes petits de manera segura.

Detalls del producte

  • Corretja regulable per obtenir un ajust personalitzable.
  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IQ6787-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra 2026/27 Bossa creuada Nike Heritage

    Anglaterra 2026/27

    29,99 €

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