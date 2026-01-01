Anglaterra 2026/27 Bossa creuada Nike Heritage

Anglaterra 2026/27
Nike Heritage Bossa creuada
La bossa creuada Nike Heritage és una alternativa a l'estil de ronyonera clàssic i ofereix una opció d'emmagatzematge amb mans lliures que pots portar al voltant del pit. L'estampat amb el logotip Futura i la cinta fàcil de regular fan que sigui una opció molt pràctica per al dia a dia. La butxaca principal i les butxaques complementàries són perfectes per mantenir les teves coses organitzades. Aquest producte està confeccionat amb polièster reciclat almenys en un 65 %.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IQ6787-451
Anglaterra 2026/27
La bossa creuada Nike Heritage és una alternativa a l'estil de ronyonera clàssic i ofereix una opció d'emmagatzematge amb mans lliures que pots portar al voltant del pit. L'estampat amb el logotip Futura i la cinta fàcil de regular fan que sigui una opció molt pràctica per al dia a dia. La butxaca principal i les butxaques complementàries són perfectes per mantenir les teves coses organitzades. Aquest producte està confeccionat amb polièster reciclat almenys en un 65 %.
Avantatges
La butxaca principal amb cremallera t'ajuda a organitzar els objectes grans amb seguretat. Les butxaques complementàries amb cremallera et permeten desar-hi objectes petits de manera segura.
Detalls del producte
- Corretja regulable per obtenir un ajust personalitzable.
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IQ6787-451
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Anglaterra 2026/27.
Anglaterra 2026/27