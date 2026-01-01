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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel - University Red

Materials reciclats

A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel

94,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Ningú no ho fa com A'ja Wilson. Tant si juguen a casa com fora, ella i les de Las Vegas Aces sempre ofereixen un espectacle que val la pena. Demostra la teva passió per l'equip amb aquesta samarreta Dri-FIT que t'ajuda a mantenir la frescor.


  • Color mostrat: University Red
  • Model: IF7170-661

A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

94,99 €

Ningú no ho fa com A'ja Wilson. Tant si juguen a casa com fora, ella i les de Las Vegas Aces sempre ofereixen un espectacle que val la pena. Demostra la teva passió per l'equip amb aquesta samarreta Dri-FIT que t'ajuda a mantenir la frescor.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Knit és lleuger i suau en contacte amb la pell.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: University Red
  • Model: IF7170-661

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel

    A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

    94,99 €

    Completa el look