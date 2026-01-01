Materials reciclats
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Ningú no ho fa com A'ja Wilson. Tant si juguen a casa com fora, ella i les de Las Vegas Aces sempre ofereixen un espectacle que val la pena. Demostra la teva passió per l'equip amb aquesta samarreta Dri-FIT que t'ajuda a mantenir la frescor.
- Color mostrat: University Red
- Model: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Ningú no ho fa com A'ja Wilson. Tant si juguen a casa com fora, ella i les de Las Vegas Aces sempre ofereixen un espectacle que val la pena. Demostra la teva passió per l'equip amb aquesta samarreta Dri-FIT que t'ajuda a mantenir la frescor.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit Knit és lleuger i suau en contacte amb la pell.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: University Red
- Model: IF7170-661
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition.
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition