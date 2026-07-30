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A'ja Wilson Dessuadora amb caputxa de bàsquet - Dona - Negre/Blanc

A'ja Wilson

Dessuadora amb caputxa de bàsquet - Dona

84,99 €
Negre/Blanc
Pure Platinum/Jaspiat/Hyper Pink
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La comoditat amb confiança s'uneix a una actitud sense remordiments. Aprèn del playbook de l'A'ja Wilson i deixa veure el teu costat més atrevit amb aquesta dessuadora amb caputxa ampla. El cordó elàstic a la vora et permet escurçar-la a l'estil de l'A'ja i la caputxa amb folre de setí manté els cabells a lloc. La peça està confeccionada amb teixit French Terry per oferir la transpirabilitat que necessites durant els moments més intensos del partit.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IO1343-010

A'ja Wilson

84,99 €

La comoditat amb confiança s'uneix a una actitud sense remordiments. Aprèn del playbook de l'A'ja Wilson i deixa veure el teu costat més atrevit amb aquesta dessuadora amb caputxa ampla. El cordó elàstic a la vora et permet escurçar-la a l'estil de l'A'ja i la caputxa amb folre de setí manté els cabells a lloc. La peça està confeccionada amb teixit French Terry per oferir la transpirabilitat que necessites durant els moments més intensos del partit.

Avantatges

  • El logotip d'A'ja, que es basa en l'estrella que sempre dibuixa a la seva signatura, té un estil robust, cridaner i divertit, igual que l'energia amb què juga a la pista.
  • La caputxa està folrada d'un material prèmium que té un tacte sedós i un toc brillant i elegant.
  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.

Detalls del producte

  • Cordó amb puntes metàl·liques
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IO1343-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust oversized: ample i espaiós
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

A'ja Wilson Dessuadora amb caputxa de bàsquet - Dona

A'ja Wilson

84,99 €

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