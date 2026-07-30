A'ja Wilson Dessuadora amb caputxa de bàsquet - Dona

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
La comoditat amb confiança s'uneix a una actitud sense remordiments. Aprèn del playbook de l'A'ja Wilson i deixa veure el teu costat més atrevit amb aquesta dessuadora amb caputxa ampla. El cordó elàstic a la vora et permet escurçar-la a l'estil de l'A'ja i la caputxa amb folre de setí manté els cabells a lloc. La peça està confeccionada amb teixit French Terry per oferir la transpirabilitat que necessites durant els moments més intensos del partit.
A'ja Wilson
La comoditat amb confiança s'uneix a una actitud sense remordiments. Aprèn del playbook de l'A'ja Wilson i deixa veure el teu costat més atrevit amb aquesta dessuadora amb caputxa ampla. El cordó elàstic a la vora et permet escurçar-la a l'estil de l'A'ja i la caputxa amb folre de setí manté els cabells a lloc. La peça està confeccionada amb teixit French Terry per oferir la transpirabilitat que necessites durant els moments més intensos del partit.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A'ja Wilson