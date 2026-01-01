Nike Air
Pantalons de xandall de teixit Woven - Nen/a
Aquests pantalons de xandall Nike Air amb un ajust ample i una vora oberta aporten un toc innovador a una peça clàssica. El nylon lleuger i repel·lent a l'aigua ofereix durabilitat, alhora que el folre de malla manté la transpirabilitat. La butxaca amb cremallera al maluc permet desar-hi els objectes petits de manera segura.
- Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
- Model: IH5978-010
Nike Air
Aquests pantalons de xandall Nike Air amb un ajust ample i una vora oberta aporten un toc innovador a una peça clàssica. El nylon lleuger i repel·lent a l'aigua ofereix durabilitat, alhora que el folre de malla manté la transpirabilitat. La butxaca amb cremallera al maluc permet desar-hi els objectes petits de manera segura.
Avantatges
- Cintura elàstica amb cordó per trobar l'ajust perfecte.
- Les butxaques laterals i la butxaca amb cremallera al maluc permeten desar-hi les coses.
Detalls del producte
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Butxaques laterals
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
- Model: IH5978-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air