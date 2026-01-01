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Nike Air Pantalons de xandall de teixit Woven - Nen/a - Negre/Blanc/Blanc

Nike Air

Pantalons de xandall de teixit Woven - Nen/a

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons de xandall Nike Air amb un ajust ample i una vora oberta aporten un toc innovador a una peça clàssica. El nylon lleuger i repel·lent a l'aigua ofereix durabilitat, alhora que el folre de malla manté la transpirabilitat. La butxaca amb cremallera al maluc permet desar-hi els objectes petits de manera segura.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IH5978-010

Nike Air

30 % de descompte

Aquests pantalons de xandall Nike Air amb un ajust ample i una vora oberta aporten un toc innovador a una peça clàssica. El nylon lleuger i repel·lent a l'aigua ofereix durabilitat, alhora que el folre de malla manté la transpirabilitat. La butxaca amb cremallera al maluc permet desar-hi els objectes petits de manera segura.

Avantatges

  • Cintura elàstica amb cordó per trobar l'ajust perfecte.
  • Les butxaques laterals i la butxaca amb cremallera al maluc permeten desar-hi les coses.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Butxaques laterals
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IH5978-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Pantalons de xandall de teixit Woven - Nen/a

    Nike Air

    30 % de descompte

    Completa el look

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