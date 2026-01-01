Nike Air Max Plus Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus
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Deixa que la teva actitud s'apoderi de les Air Max Plus. L'estructura icònica apuja la temperatura del teu look, alhora que la malla transpirable manté la frescor. L'amortiment visible t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.
- Color mostrat: Negre/Carmesí brillant/Negre/Negre
- Model: IX0385-001
Nike Air Max Plus
Deixa que la teva actitud s'apoderi de les Air Max Plus. L'estructura icònica apuja la temperatura del teu look, alhora que la malla transpirable manté la frescor. L'amortiment visible t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.
Avantatges
- La part superior de malla amb detalls de pell sintètica és duradora i transpirable.
- El pont a la part mitjana del peu proporciona més subjecció.
- La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
- La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
- Color mostrat: Negre/Carmesí brillant/Negre/Negre
- Model: IX0385-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max Plus