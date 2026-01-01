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Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Nadó i infant - Crema II/Sail/Fauna Brown

Nike Air Max Moto 2K

Sabatilles - Nadó i infant

74,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça. Deixa que facin els primers passos amb estil.


  • Color mostrat: Crema II/Sail/Fauna Brown
  • Model: IQ9432-200

Nike Air Max Moto 2K

74,99 €

Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça. Deixa que facin els primers passos amb estil.

Avantatges

  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • Els panells de malla i pell sintètica són lleugers i transpirables.
  • L'entresola d'escuma inspirada en els 2000 ofereix un look retro amb una comoditat innovadora.
  • Inspirades en l'estètica clàssica de Nike, dissenyades especialment per als peus dels més petits.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
  • Cordons elàstics
  • Color mostrat: Crema II/Sail/Fauna Brown
  • Model: IQ9432-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Nadó i infant

    Nike Air Max Moto 2K

    74,99 €

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