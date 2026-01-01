Nike Air Max Moto 2K
Sabatilles - Nadó i infant
Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça. Deixa que facin els primers passos amb estil.
- Color mostrat: Crema II/Sail/Fauna Brown
- Model: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça. Deixa que facin els primers passos amb estil.
Avantatges
- L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
- Els panells de malla i pell sintètica són lleugers i transpirables.
- L'entresola d'escuma inspirada en els 2000 ofereix un look retro amb una comoditat innovadora.
- Inspirades en l'estètica clàssica de Nike, dissenyades especialment per als peus dels més petits.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
- Cordons elàstics
- Color mostrat: Crema II/Sail/Fauna Brown
- Model: IQ9432-200
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max Moto 2K