Nike Air Max DN8 Be True By You
Sabatilles personalitzables
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Be True, by you. Com a part del compromís de Nike amb la comunitat LGBTQIA+, la missió de la iniciativa Be True és crear espais més inclusius en l'esport. La col·lecció ret homenatge a l'espectre en moviment amb colors dimensionals per capes i detalls hologràfics en tots els colors de l'arc de Sant Martí. Aquestes DN8 elegants es poden personalitzar des del revestiment fins a la sola exterior per crear un look que encaixi perfectament amb el teu estil. Juntament amb les sabatilles, rebràs una bonica bossa amb cordó amb els colors de l'arc de Sant Martí i un mosquetó iridescent, perquè tothom necessita accessoris.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IV4699-900
- País/regió d'origen: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True, by you. Com a part del compromís de Nike amb la comunitat LGBTQIA+, la missió de la iniciativa Be True és crear espais més inclusius en l'esport. La col·lecció ret homenatge a l'espectre en moviment amb colors dimensionals per capes i detalls hologràfics en tots els colors de l'arc de Sant Martí. Aquestes DN8 elegants es poden personalitzar des del revestiment fins a la sola exterior per crear un look que encaixi perfectament amb el teu estil. Juntament amb les sabatilles, rebràs una bonica bossa amb cordó amb els colors de l'arc de Sant Martí i un mosquetó iridescent, perquè tothom necessita accessoris.
Defineix la teva plataforma
Tria entre revestiments en negre o Chalk i, a continuació, selecciona colors de l'arc de Sant Martí o llisos a la part inferior per afegir dimensió. No t'oblidis de triar entre un logotip Air Max clàssic a la llengüeta o un logotip hologràfic Be True personalitzat!
Omple't de color
Saps que vols lluir les Air amb l'arc de Sant Martí. Personalitza els colors dels tubs d'Air de les DN8 de manera independent o prova un disseny monocromàtic que no passi desapercebut.
Dona-hi un toc personal
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Deixa anar la teva creativitat amb un missatge de fins a 9 caràcters a la cinta de la costura del panell lateral de cada sabatilla. A més, el teu nom és a la capsa.
Més avantatges
- El sistema Dynamic Air incorpora tubs amb doble cambra i nivells de pressió ajustats. D'aquesta manera, l'aire circula per cada conjunt de tubs per adaptar-se a la compressió de la trepitjada i oferir una experiència d'amortiment personalitzada.
- La part superior modelada està confeccionada amb malla lleugera i té obertures als laterals amb malla oberta que afegeixen transpirabilitat. Les línies de disseny irradien energia al teu look.
- El clip de plàstic al taló manté el peu a lloc amb més fermesa.
- La capa addicional a la puntera afegeix durabilitat.
Detalls Nike By You
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'eleccions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IV4699-900
- País/regió d'origen: Vietnam
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.