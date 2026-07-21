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Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Home - Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Air Max 95 By You

Sabatilles personalitzables - Home

209,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Celebra l'ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You. Els materials funcionals, com la sarja polida i la pell, són resistents i duradors i una clara referència a l'estil de la passarel·la. Els detalls totalment discrets, com les costures en contrast i les capes degradades, afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest preferit de tots els temps.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: DM1182-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

TREBALL EN CURS.

Celebra l'ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You. Els materials funcionals, com la sarja polida i la pell, són resistents i duradors i una clara referència a l'estil de la passarel·la. Els detalls totalment discrets, com les costures en contrast i les capes degradades, afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest preferit de tots els temps.

Tornada a la feina

El món de la roba de feina creua els límits inspirat en l'estil dels 2000 amb materials duradors, com la sarja polida que té una brillantor mínima o la pell clàssica per a les capes icòniques.

Subtilesa en la màxima expressió

Cal mirar de prop per apreciar els jocs de tons i colors dissenyats per a aquestes sabatilles. Les costures opcionals en contrast proporcionen als dissenyadors professionals i novells l'oportunitat de lluir la seva sensibilitat estilística.

Orgull inconfusible

Afegeix un missatge personalitzat amb fins a 3 caràcters a cada taló o deixa el logotip "Air" original.

Més avantatges

  • Les AM95 s'inspiren en les parts del cos humà i en la seva integració perfecta de forma i funció.
  • Amortiment Nike Air visible, creat originalment per al running, que proporciona comoditat durant tot el dia.
  • Sistema de llaçada molt innovador respecte a la llaçada tradicional, cosa que les fa fàcils de posar i treure alhora que permet personalitzar-ne l'ajust.
  • L’entresola d'escuma té ranures flexibles per oferir més comoditat i per afavorir la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: DM1182-991

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (16)

4.9 estrelles

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Home

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

Més informació

    Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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