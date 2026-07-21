Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Home

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Celebra l'ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You. Els materials funcionals, com la sarja polida i la pell, són resistents i duradors i una clara referència a l'estil de la passarel·la. Els detalls totalment discrets, com les costures en contrast i les capes degradades, afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest preferit de tots els temps.
Nike Air Max 95 By You
TREBALL EN CURS.
Celebra l'ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You. Els materials funcionals, com la sarja polida i la pell, són resistents i duradors i una clara referència a l'estil de la passarel·la. Els detalls totalment discrets, com les costures en contrast i les capes degradades, afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest preferit de tots els temps.
El món de la roba de feina creua els límits inspirat en l'estil dels 2000 amb materials duradors, com la sarja polida que té una brillantor mínima o la pell clàssica per a les capes icòniques.
Cal mirar de prop per apreciar els jocs de tons i colors dissenyats per a aquestes sabatilles. Les costures opcionals en contrast proporcionen als dissenyadors professionals i novells l'oportunitat de lluir la seva sensibilitat estilística.
Afegeix un missatge personalitzat amb fins a 3 caràcters a cada taló o deixa el logotip "Air" original.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.9 estrelles
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.