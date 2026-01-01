Nike Air Max 90 By You
Sabatilles personalitzables - Home
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Tant si vols un estil monocromàtic com si prefereixes un look esportiu innovador, les AM90 són les sabatilles ideals. Personalitza-ho tot, des dels cordons fins als materials, per aconseguir un disseny únic.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: HQ3691-900
Nike Air Max 90 By You
Tant si vols un estil monocromàtic com si prefereixes un look esportiu innovador, les AM90 són les sabatilles ideals. Personalitza-ho tot, des dels cordons fins als materials, per aconseguir un disseny únic.
Escull la teva base
Tria entre pell per tota la peça o una mescla de pell i malla per crear un look per capes. Sigui com sigui, la part superior et proporcionarà comoditat i durabilitat.
Omple't de color
T'oferim un munt d'opcions pel que fa als colors. Opta per l'estil esportiu clàssic o els tocs de color de temporada.
Dona-hi un toc personal
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza les teves sabates amb fins a 8 caràcters a la part superior de la llengüeta.
Més avantatges
- Amortiment Air visible, dissenyat originalment per al running d'alt rendiment, perquè portis la història de la comoditat als peus.
- La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.
Detalls del producte
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'eleccions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: HQ3691-900
Air Max 90
Els anys 90 van significar un punt d'inflexió en la cultura, l'art, la música, la moda i les sabatilles esportives. Les Air Max estaven a l'avantguarda del moviment. Amb un amortiment Air encara més visible i un color nou i audaç anomenat afectuosament "Infrared", el seu disseny revolucionari va fer que les primeres 90 tinguessin vida pròpia. Amb aquest disseny, les Air Max van deixar de ser unes simples sabatilles de running per convertir-se en un bàsic de l'estil urbà.
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Nike Air Max 90 By You
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Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.