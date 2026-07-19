Air Jordan Skyline Low LE Sabatilles - Home

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Les Skyline Low, unes sabatilles de perfil baix inspirades en l'estil clàssic de Jordan, porten el llegat del bàsquet fora de la pista perquè en gaudeixis en el teu dia a dia. Inclouen els teus detalls preferits, com ara la marca al taló i un disseny Swoosh cosit, juntament amb la tecnologia Air encapsulada al taló i una combinació resistent de materials que encaixa amb qualsevol estil.
Air Jordan Skyline Low LE
Les Skyline Low, unes sabatilles de perfil baix inspirades en l'estil clàssic de Jordan, porten el llegat del bàsquet fora de la pista perquè en gaudeixis en el teu dia a dia. Inclouen els teus detalls preferits, com ara la marca al taló i un disseny Swoosh cosit, juntament amb la tecnologia Air encapsulada al taló i una combinació resistent de materials que encaixa amb qualsevol estil.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.3 estrelles
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE