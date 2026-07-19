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Air Jordan Skyline Low LE Sabatilles - Home - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Sabatilles - Home

99,99 €
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Skyline Low, unes sabatilles de perfil baix inspirades en l'estil clàssic de Jordan, porten el llegat del bàsquet fora de la pista perquè en gaudeixis en el teu dia a dia. Inclouen els teus detalls preferits, com ara la marca al taló i un disseny Swoosh cosit, juntament amb la tecnologia Air encapsulada al taló i una combinació resistent de materials que encaixa amb qualsevol estil.


  • Color mostrat: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Model: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

Les Skyline Low, unes sabatilles de perfil baix inspirades en l'estil clàssic de Jordan, porten el llegat del bàsquet fora de la pista perquè en gaudeixis en el teu dia a dia. Inclouen els teus detalls preferits, com ara la marca al taló i un disseny Swoosh cosit, juntament amb la tecnologia Air encapsulada al taló i una combinació resistent de materials que encaixa amb qualsevol estil.

Avantatges

  • La part superior de pell sintètica, pell autèntica i ant crea unes sabatilles duradores i estructurades.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Model: IQ6425-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (26)

4.3 estrelles

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Air Jordan Skyline Low LE Sabatilles - Home

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

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