triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 8
Air Jordan Jaqueta de plomes - Home - Sail

Materials reciclats

Air Jordan

Jaqueta de plomes - Home

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El moment de treure aquesta jaqueta de plomes arriba quan comença a fer fred. Presenta un estampat per tota la peça que s'inspira en un cartell icònic d'MJ i té un aïllament amb plomes per oferir una calidesa agradable. Sent la calidesa mentre la portes.


  • Color mostrat: Sail
  • Model: HV0629-133

Air Jordan

30 % de descompte

El moment de treure aquesta jaqueta de plomes arriba quan comença a fer fred. Presenta un estampat per tota la peça que s'inspira en un cartell icònic d'MJ i té un aïllament amb plomes per oferir una calidesa agradable. Sent la calidesa mentre la portes.

Avantatges

  • El farciment de plomes aporta calidesa sense afegir pes amb una confecció lleugera que reté l'escalfor.
  • El cordó elàstic a la vora ajuda a protegir-te contra el mal temps.

Detalls del producte

  • Producte importat
  • Cos / folre / farciment de les insercions: 100 % polièster. Farciment: plomissol d'ànec gris (mínim 75 % plomissol)/(versió APA: 75 % plomissol d'ànec gris, 25 % plomes).
  • Rentar a màquina
  • Color mostrat: Sail
  • Model: HV0629-133

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan.

    Air Jordan Jaqueta de plomes - Home

    Air Jordan

    30 % de descompte

    Completa el look