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Air Jordan
Jaqueta de plomes - Home
El moment de treure aquesta jaqueta de plomes arriba quan comença a fer fred. Presenta un estampat per tota la peça que s'inspira en un cartell icònic d'MJ i té un aïllament amb plomes per oferir una calidesa agradable. Sent la calidesa mentre la portes.
- Color mostrat: Sail
- Model: HV0629-133
Air Jordan
El moment de treure aquesta jaqueta de plomes arriba quan comença a fer fred. Presenta un estampat per tota la peça que s'inspira en un cartell icònic d'MJ i té un aïllament amb plomes per oferir una calidesa agradable. Sent la calidesa mentre la portes.
Avantatges
- El farciment de plomes aporta calidesa sense afegir pes amb una confecció lleugera que reté l'escalfor.
- El cordó elàstic a la vora ajuda a protegir-te contra el mal temps.
Detalls del producte
- Producte importat
- Cos / folre / farciment de les insercions: 100 % polièster. Farciment: plomissol d'ànec gris (mínim 75 % plomissol)/(versió APA: 75 % plomissol d'ànec gris, 25 % plomes).
- Rentar a màquina
- Color mostrat: Sail
- Model: HV0629-133
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan