Air Jordan 11 "Quai 54"
Sabatilles - Home
El 2003, Jordan va iniciar una col·laboració amb Quai 54, un dels torneigs de bàsquet urbà més famosos del món que té lloc a París. Cada temporada, Jordan Brand treu una nova línia de moda urbana que combina l'estil del bàsquet urbà amb l'estatus de llegenda de la franquícia. Aquesta versió de les AJ11 manté aquest llegat i presenta una protecció antifang especial amb l'estampat d'elefant icònic i panells de malla, així com un nou patró de teixit Knit a la part superior.
- Color mostrat: Gunsmoke/Multicolor
- Model: IR2368-001
Air Jordan 11 "Quai 54"
El 2003, Jordan va iniciar una col·laboració amb Quai 54, un dels torneigs de bàsquet urbà més famosos del món que té lloc a París. Cada temporada, Jordan Brand treu una nova línia de moda urbana que combina l'estil del bàsquet urbà amb l'estatus de llegenda de la franquícia. Aquesta versió de les AJ11 manté aquest llegat i presenta una protecció antifang especial amb l'estampat d'elefant icònic i panells de malla, així com un nou patró de teixit Knit a la part superior.
Avantatges
- La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
- La protecció antifang anatòmica envolta la sabatilla sencera per proporcionar durabilitat amb un toc elegant.
- La sola exterior de goma aporta una tracció duradora.
Detalls del producte
- Part superior de pell
- Entresola d'escuma
- Zona del turmell de perfil baix
- Cordons clàssics
- Color mostrat: Gunsmoke/Multicolor
- Model: IR2368-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 11 "Quai 54".
Air Jordan 11 "Quai 54"