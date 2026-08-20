Air Jordan 11 CMFT Low
Sabatilles - Home
Producte esgotat.
Aquest color no està disponible en aquests moments.
Les sabatilles Air Jordan 11 CMFT Low encaren el futur del vol amb comoditat.La puntera de pell suau, antifang i els cingles dels cordons repliquen diferents característiques de les AJ11 originals.L'escuma Cushlon suau i l'amortiment Zoom Air mantenen la comoditat en cada trepitjada.
- Color mostrat: Cool Grey/Medium Grey/Blanc
- Model: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
LUXE D'ESTIU.
Les sabatilles Air Jordan 11 CMFT Low encaren el futur del vol amb comoditat.La puntera de pell suau, antifang i els cingles dels cordons repliquen diferents característiques de les AJ11 originals.L'escuma Cushlon suau i l'amortiment Zoom Air mantenen la comoditat en cada trepitjada.
Lleugeresa, suavitat i elasticitat
L'escuma Cushlon proporciona molta suavitat en cada trepitjada.L'amortiment Zoom Air ofereix més reactivitat i lleugeresa.
Pell prèmium
La pell suau a la zona de la puntera envolta la part mitjana del peu per la part exterior de les sabatilles.Té perforacions per millorar la transpirabilitat.
Ajust ferm
La tela envolta la part superior del peu per aconseguir un ajust segur i adaptat.
Més avantatges
- Zona del turmell d'escuma d'una peça per proporcionar un amortiment segur i còmode al voltant del taló i del turmell.
- Seccions de goma a la sola exterior per oferir tracció i durabilitat a les zones de gran desgast.
- Cingles dels cordons que ajuden a fer la llaçada ràpidament.
Detalls del producte
- Color mostrat: Cool Grey/Medium Grey/Blanc
- Model: CW0784-001
Talles i ajustos
- El disseny queda gran; et recomanem que demanis una talla menys
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
No hi ha ressenyes
Air Jordan 11 CMFT Low