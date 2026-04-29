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Air Jordan 1 Retro High OG Sabatilles - Nen/a - Negre/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Sabatilles - Nen/a

139,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les icòniques Air Jordan 1 s'actualitzen per a la cultura de les sabatilles d'avui dia amb el mateix disseny familiar i impecable. Aquesta versió de les Retro High OG destaca amb pell prèmium, un amortiment còmode i detalls de disseny clàssics.


  • Color mostrat: Negre/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Model: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

Les icòniques Air Jordan 1 s'actualitzen per a la cultura de les sabatilles d'avui dia amb el mateix disseny familiar i impecable. Aquesta versió de les Retro High OG destaca amb pell prèmium, un amortiment còmode i detalls de disseny clàssics.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Zona del turmell alta
  • Color mostrat: Negre/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Model: II9927-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (4)

4.8 estrelles

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Air Jordan 1 Retro High OG Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

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