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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Nen/a

114,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu d'en Mike amb detalls innovadors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.


  • Color mostrat: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Model: IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu d'en Mike amb detalls innovadors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.

Avantatges

  • La pell plena flor llisa proporciona durabilitat.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Model: IO2063-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

    Completa el look