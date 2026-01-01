 
Imatge 1 de 8
Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona - Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Dona

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquestes Air Jordan 1 Mid SE actualitzen un look icònic amb un estil inspirat en el bàsquet i una comoditat prèmium. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.


  • Color mostrat: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
  • Model: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Aquestes Air Jordan 1 Mid SE actualitzen un look icònic amb un estil inspirat en el bàsquet i una comoditat prèmium. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • Les perforacions a la puntera afegeixen transpirabilitat.

Detalls del producte

  • Part superior de pell i tela
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil mitjà
  • Color mostrat: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
  • Model: IR2011-247

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 1 Mid SE.

    Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona

    Air Jordan 1 Mid SE

    30 % de descompte

    Completa el look