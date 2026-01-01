Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Dona
Aquestes Air Jordan 1 Mid SE actualitzen un look icònic amb un estil inspirat en el bàsquet i una comoditat prèmium. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.
- Color mostrat: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
- Model: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Aquestes Air Jordan 1 Mid SE actualitzen un look icònic amb un estil inspirat en el bàsquet i una comoditat prèmium. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.
Avantatges
- La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
- Les perforacions a la puntera afegeixen transpirabilitat.
Detalls del producte
- Part superior de pell i tela
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Zona del turmell de perfil mitjà
- Color mostrat: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
- Model: IR2011-247
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid SE