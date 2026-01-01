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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Dona

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Jordan 1 Mid SE fan destacar el teu look. Estan totalment confeccionades amb pell prèmium i presenten una gamma de colors actualitzada per afegir un toc nou a un favorit clàssic.


  • Color mostrat: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Model: DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

139,99 €

COLORS MODERNS PER A UN FAVORIT CLÀSSIC.

Les Air Jordan 1 Mid SE fan destacar el teu look. Estan totalment confeccionades amb pell prèmium i presenten una gamma de colors actualitzada per afegir un toc nou a un favorit clàssic.

Avantatges

  • Pell de plena flor a la part superior que aporta durabilitat i un estil clàssic.
  • La unitat Air encapsulada al taló proporciona un amortiment lleuger.

Detalls del producte

  • Logotip Wings en relleu al lateral
  • Logotip Swoosh cosit
  • Tracció de goma
  • Entresola d'escuma
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Model: DO7440-821

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona

    Air Jordan 1 Mid SE

    139,99 €

    Completa el look