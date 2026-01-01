Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Dona
Les Air Jordan 1 Mid SE fan destacar el teu look. Estan totalment confeccionades amb pell prèmium i presenten una gamma de colors actualitzada per afegir un toc nou a un favorit clàssic.
- Color mostrat: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Model: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
COLORS MODERNS PER A UN FAVORIT CLÀSSIC.
Les Air Jordan 1 Mid SE fan destacar el teu look. Estan totalment confeccionades amb pell prèmium i presenten una gamma de colors actualitzada per afegir un toc nou a un favorit clàssic.
Avantatges
- Pell de plena flor a la part superior que aporta durabilitat i un estil clàssic.
- La unitat Air encapsulada al taló proporciona un amortiment lleuger.
Detalls del producte
- Logotip Wings en relleu al lateral
- Logotip Swoosh cosit
- Tracció de goma
- Entresola d'escuma
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Model: DO7440-821
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid SE