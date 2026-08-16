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Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Home - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Sabatilles - Home

30 % de descompte
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Negre
Negre/Aura/Blanc/Squadron Blue
University Blue/Blanc/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Negre/Blanc
Negre/Blanc/University Red
True Blue/Varsity Red/Negre/Summit White
Negre/Gorge Green/Summit White
Negre/Palomino/University Red/Phantom
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.


  • Color mostrat: Summit White/Vintage Lichen
  • Model: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

30 % de descompte

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.

Avantatges

  • Part superior de pell, pell sintètica i tela per a més subjecció.
  • Entresola d'escuma i amortiment Nike Air per proporcionar una comoditat lleugera.
  • Sola exterior de goma amb punts de gir que ofereixen una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Summit White/Vintage Lichen
  • Model: DQ8426-107

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1466)

4.8 estrelles

  • PaulaJ219193158

    Love the shooes. Recomend to all .

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Mid

30 % de descompte

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