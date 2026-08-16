Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Home

PaulaJ219193158
Love the shooes. Recomend to all .
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
Air Jordan 1 Mid
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.8 estrelles
PaulaJ219193158
Love the shooes. Recomend to all .
Said166297836
Matches with every clothes I wear
Olive green lovely color
samuelr531616063
Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.
Air Jordan 1 Mid