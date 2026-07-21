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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - Blanc/Blanc/Platejat metal·litzat/Negre

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen un disseny inspirat en el futbol amb el llegat del model original. Els materials prèmium i els acabats metal·litzats et faran sentir com una estrella durant tot el dia.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Platejat metal·litzat/Negre
  • Model: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descompte

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen un disseny inspirat en el futbol amb el llegat del model original. Els materials prèmium i els acabats metal·litzats et faran sentir com una estrella durant tot el dia.

Avantatges

  • Part superior de pell genuïna i pell sintètica per oferir una comoditat duradora.
  • Unitat Nike Air al taló que proporciona un amortiment lleuger i reactiu.
  • Ranures flexibles a la part frontal de la sola exterior.
  • Sola exterior de goma que proporciona més tracció en una gran varietat de superfícies.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Platejat metal·litzat/Negre
  • Model: IR2310-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descompte

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