Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Nen/a
Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
- Color mostrat: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Model: IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
Avantatges
- La pell autèntica ofereix durabilitat i estructura.
- Les perforacions a la puntera afegeixen transpirabilitat.
- La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
- L'entresola d'escuma suau afegeix un amortiment lleuger.
- La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.
Detalls del producte
- Cordons clàssics
- Logotip Wings al taló
- Logotip Jumpman a la llengüeta
- Color mostrat: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Model: IR1142-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 1 Low SE.
Air Jordan 1 Low SE