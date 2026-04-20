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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Negre

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Home

30 % de descompte
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Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low SE són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. A més, l'etiqueta especial a la llengüeta et permet commemorar la teva pròpia història. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.


  • Color mostrat: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Negre
  • Model: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descompte

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low SE són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. A més, l'etiqueta especial a la llengüeta et permet commemorar la teva pròpia història. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Color mostrat: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Negre
  • Model: II9813-600

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descompte

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