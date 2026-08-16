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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Home

139,99 €
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Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Model: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • Les perforacions a la puntera afegeixen transpirabilitat.
  • Sola exterior de goma massissa que augmenta la tracció en terrenys diversos.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Model: IO2047-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • The best of all best

    paulh424599422

    Very good and very comfortable

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

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