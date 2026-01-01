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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Model: IO2049-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • Unitat Air-Sole encapsulada que ofereix un amortiment lleuger.
  • Part superior de pell per proporcionar més durabilitat i un look prèmium.
  • Sola exterior de goma massissa que augmenta la tracció en terrenys diversos.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Model: IO2049-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home

    Air Jordan 1 Low SE

    139,99 €

    Completa el look