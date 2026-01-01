Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Low SE
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Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
- Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Model: IO2049-100
Air Jordan 1 Low SE
Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
Avantatges
- Unitat Air-Sole encapsulada que ofereix un amortiment lleuger.
- Part superior de pell per proporcionar més durabilitat i un look prèmium.
- Sola exterior de goma massissa que augmenta la tracció en terrenys diversos.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Cordons clàssics
- Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Model: IO2049-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Low SE