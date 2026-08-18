 
Imatge 1 de 10
Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona - Blanc/Negre/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Dona

139,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les AJ1 Low són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.


  • Color mostrat: Blanc/Negre/Desert Berry
  • Model: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les AJ1 Low són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.

Avantatges

  • Unitat Air-Sole encapsulada que ofereix un amortiment lleuger.
  • Part superior de pell per proporcionar més durabilitat i un look prèmium.
  • Sola exterior de goma massissa que augmenta la tracció en terrenys diversos.

Detalls del producte

  • Logotip Wings al taló
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Cordons inspirats en cintes
  • Color mostrat: Blanc/Negre/Desert Berry
  • Model: IO0668-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (4)

4.8 estrelles

  • ΕΛΕΝΗΠ289869565

    No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Completa el look