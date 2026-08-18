Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona

ΕΛΕΝΗΠ289869565
No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.
Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les AJ1 Low són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.
Air Jordan 1 Low SE
Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les AJ1 Low són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.8 estrelles
ΕΛΕΝΗΠ289869565
No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.
Belle ma…
paola478675867
Un po’ delicata la parte anteriore
Beautiful
Amber668062902
So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.
Air Jordan 1 Low SE