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Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Sabatilles - Home - Blanc/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta versió de les AJ1 Low torna als orígens de Quai 54: el bàsquet urbà, París i Jordan. Inspirades en les originals que van debutar el 1985, t'ofereixen una comoditat duradora amb materials prèmium i una unitat Air al taló. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Blanc/Key Lime/Action Grape
  • Model: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Aquesta versió de les AJ1 Low torna als orígens de Quai 54: el bàsquet urbà, París i Jordan. Inspirades en les originals que van debutar el 1985, t'ofereixen una comoditat duradora amb materials prèmium i una unitat Air al taló. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • Unitat Air-Sole encapsulada que ofereix un amortiment lleuger.
  • Part superior de pell per proporcionar més durabilitat i un look prèmium.
  • Sola exterior de goma massissa que augmenta la tracció en terrenys diversos.
  • Les perforacions a la puntera ofereixen transpirabilitat.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Blanc/Key Lime/Action Grape
  • Model: IR2367-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

3 estrelles

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

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