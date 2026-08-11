Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Sabatilles - Home

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Aquesta versió de les AJ1 Low torna als orígens de Quai 54: el bàsquet urbà, París i Jordan. Inspirades en les originals que van debutar el 1985, t'ofereixen una comoditat duradora amb materials prèmium i una unitat Air al taló. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Aquesta versió de les AJ1 Low torna als orígens de Quai 54: el bàsquet urbà, París i Jordan. Inspirades en les originals que van debutar el 1985, t'ofereixen una comoditat duradora amb materials prèmium i una unitat Air al taló. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3 estrelles
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54