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Air Jordan 1 Low Sabatilles - Home - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Sabatilles - Home

129,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Model: IV6045-451

Air Jordan 1 Low

129,99 €

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • Laterals perforats per aportar més transpirabilitat.

Detalls del producte

  • Part superior de pell i pell sintètica
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Model: IV6045-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Air Jordan 1 Low Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Low

129,99 €

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