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Nike Air Force 1 Mid '07 Sabatilles - Home - Negre/Negre

Nike Air Force 1 Mid '07

Sabatilles - Home

129,99 €
Nike Air Force 1 Mid '07 Sabatilles - Home - Negre/Negre
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Les Air Force 1 Mid '07 incorporen tots els detalls que t'agraden: revestiments elegants, detalls atrevits i la quantitat perfecta de brillantor per fer-te destacar. La zona del turmell enconxada de perfil mitjà amb tancament de veta adherent clàssic aporta la comoditat clàssica del bàsquet, alhora que les perforacions a la puntera mantenen la frescor.


  • Color mostrat: Negre/Negre
  • Model: CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

ESTIL AF1 LLEGENDARI.

Les Air Force 1 Mid '07 incorporen tots els detalls que t'agraden: revestiments elegants, detalls atrevits i la quantitat perfecta de brillantor per fer-te destacar. La zona del turmell enconxada de perfil mitjà amb tancament de veta adherent clàssic aporta la comoditat clàssica del bàsquet, alhora que les perforacions a la puntera mantenen la frescor.

Avantatges

  • Des de fa més de 35 anys, aquesta peça ens ha ofert comoditat i durabilitat des del primer moment. Revestiments amb repunts duradors sobre pell elegant que ofereix un disseny adaptable per mantenir la protecció amb un estil formal i informal alhora.
  • Amortiment Nike Air, que es va dissenyar originalment per al bàsquet d'alt rendiment, per oferir una comoditat duradora, a més d'una zona del turmell i llengüeta enconxades que aporten suavitat en cada trepitjada.
  • Part superior elegant i fàcil de netejar que converteix el disseny en un model urbà perfecte i disseny de perfil mitjà i acabat a la sola exterior còncava per retre homenatge a l'ADN del bàsquet. Història, disseny i comoditat a un mateix model.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sistema de llaçada d'amplada variable
  • Tancament amb veta adherent per oferir un ajust i un estil personalitzable
  • Perforacions a la puntera
  • Sola exterior de goma que no deixa marques per a més tracció i durabilitat
  • Color mostrat: Negre/Negre
  • Model: CW2289-001

Els orígens de les Air Force 1

Les AF1, que es van estrenar el 1982 i van ser les primeres sabatilles de bàsquet en incloure la tecnologia Nike Air, van revolucionar el joc i van augmentar la tracció ràpidament a tot el món. Avui dia, les Air Force 1 es mantenen fidels als seus orígens amb el mateix amortiment còmode i reactiu que va canviar la història de les sabatilles.

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (246)

4.8 estrelles

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Nike Air Force 1 Mid '07 Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

Completa el look

Item 3 of 20

Descobreix les sabatilles Nike Air Force 1 Mid '07 per a home

La comoditat i la durabilitat han estat els elements que han definit aquesta icona des del primer moment durant els últims 35 anys. Els revestiments amb repunts duradors sobre la confecció de pell elegant ofereixen un disseny adaptable per mantenir la protecció en tot tipus de llocs i ocasions.

L'amortiment Nike Air, originalment dissenyat per al bàsquet d'alt rendiment, ofereix una comoditat duradora, alhora que la zona del turmell i la llengüeta enconxades aporten suavitat en cada trepitjada.

La part superior elegant i fàcil de netejar converteix el disseny en un model perfecte per al dia a dia, mentre que el perfil mitjà i l'acabat a la sola exterior còncava ret homenatge a l'ADN del bàsquet. Història, disseny i comoditat a un mateix model.