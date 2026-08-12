Nike Air Force 1 Mid '07 Sabatilles - Home

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Les Air Force 1 Mid '07 incorporen tots els detalls que t'agraden: revestiments elegants, detalls atrevits i la quantitat perfecta de brillantor per fer-te destacar. La zona del turmell enconxada de perfil mitjà amb tancament de veta adherent clàssic aporta la comoditat clàssica del bàsquet, alhora que les perforacions a la puntera mantenen la frescor.
Nike Air Force 1 Mid '07
ESTIL AF1 LLEGENDARI.
Les Air Force 1 Mid '07 incorporen tots els detalls que t'agraden: revestiments elegants, detalls atrevits i la quantitat perfecta de brillantor per fer-te destacar. La zona del turmell enconxada de perfil mitjà amb tancament de veta adherent clàssic aporta la comoditat clàssica del bàsquet, alhora que les perforacions a la puntera mantenen la frescor.
Les AF1, que es van estrenar el 1982 i van ser les primeres sabatilles de bàsquet en incloure la tecnologia Nike Air, van revolucionar el joc i van augmentar la tracció ràpidament a tot el món. Avui dia, les Air Force 1 es mantenen fidels als seus orígens amb el mateix amortiment còmode i reactiu que va canviar la història de les sabatilles.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
Descobreix les sabatilles Nike Air Force 1 Mid '07 per a home
La comoditat i la durabilitat han estat els elements que han definit aquesta icona des del primer moment durant els últims 35 anys. Els revestiments amb repunts duradors sobre la confecció de pell elegant ofereixen un disseny adaptable per mantenir la protecció en tot tipus de llocs i ocasions.
L'amortiment Nike Air, originalment dissenyat per al bàsquet d'alt rendiment, ofereix una comoditat duradora, alhora que la zona del turmell i la llengüeta enconxades aporten suavitat en cada trepitjada.
La part superior elegant i fàcil de netejar converteix el disseny en un model perfecte per al dia a dia, mentre que el perfil mitjà i l'acabat a la sola exterior còncava ret homenatge a l'ADN del bàsquet. Història, disseny i comoditat a un mateix model.