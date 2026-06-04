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Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home - Negre/Negre/Blanc

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sabatilles - Home

30 % de descompte
Negre/Negre/Blanc
Blanc/Blanc/Negre
Wolf Grey/Wolf Grey/Dark Smoke Grey
Geyser Grey/Blanc/Negre
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Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció clàssica dels anys 80 es combina amb detalls cridaners per afegir un toc d'estil a la pista i per al dia a dia.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

30 % de descompte

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció clàssica dels anys 80 es combina amb detalls cridaners per afegir un toc d'estil a la pista i per al dia a dia.

Avantatges

  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb els tradicionals punts de gir del bàsquet proporciona més tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Zona del turmell enconxada
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IR0952-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 '07 LV8

30 % de descompte

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