Nike AeroSwift Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Dissenyada amb el podi al cap, aquesta samarreta de running t'ajuda a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorpora tecnologia que gestiona la suor, és transpirable i té un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.
Nike AeroSwift
Dissenyada amb el podi al cap, aquesta samarreta de running t'ajuda a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorpora tecnologia que gestiona la suor, és transpirable i té un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
1 estrella
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift