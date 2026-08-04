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Nike AeroSwift Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona - Off White/Negre

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona

84,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Dissenyada amb el podi al cap, aquesta samarreta de running t'ajuda a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorpora tecnologia que gestiona la suor, és transpirable i té un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.


  • Color mostrat: Off White/Negre
  • Model: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Dissenyada amb el podi al cap, aquesta samarreta de running t'ajuda a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorpora tecnologia que gestiona la suor, és transpirable i té un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.

Avantatges

  • La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
  • El teixit Woven lleuger incorpora seccions perforades per millorar la transpirabilitat allà on es concentra la suor.
  • Les costures planes al coll i a les cises ofereixen suavitat, comoditat i llibertat de moviment.
  • Les obertures laterals proporcionen una ventilació òptima.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Off White/Negre
  • Model: IF3647-101

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

1 estrella

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Nike AeroSwift Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona

Nike AeroSwift

84,99 €

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