Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta samarreta de tirants transpirable, dissenyada per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. El teixit suau té perforacions per afavorir la circulació de l'aire en la recta final.
Nike AeroSwift
Aquesta samarreta de tirants transpirable, dissenyada per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. El teixit suau té perforacions per afavorir la circulació de l'aire en la recta final.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
2 estrelles
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift