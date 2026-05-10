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Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home - Barely Green/Lapis

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

89,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta samarreta de tirants transpirable, dissenyada per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. El teixit suau té perforacions per afavorir la circulació de l'aire en la recta final.


  • Color mostrat: Barely Green/Lapis
  • Model: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Aquesta samarreta de tirants transpirable, dissenyada per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. El teixit suau té perforacions per afavorir la circulació de l'aire en la recta final.

Avantatges

  • La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
  • Una vora més baixa en comparació amb les samarretes AeroSwift anteriors ofereix una cobertura addicional.
  • Les costures planes a les cises i el coll ofereixen una sensació més lleugera.

Detalls del producte

  • Elements gràfics especials
  • 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Barely Green/Lapis
  • Model: IH6939-394

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 179 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

2 estrelles

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

Nike AeroSwift

89,99 €

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