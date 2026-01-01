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Nike AeroSwift Samarreta de màniga curta de running Dri-FIT ADV - Home - Barely Green/Lapis

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Part superior de running de màniga curta Dri-FIT ADV - Home

84,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

La col·lecció AeroSwift, dissenyada per a la velocitat, és el nostre equipament de competició principal. Aquesta part superior de teixit Knit Engineered capil·laritza la suor amb un disseny lleuger i molt transpirable per mantenir la frescor fins a la línia de meta.


  • Color mostrat: Barely Green/Lapis
  • Model: IH5045-394

Nike AeroSwift

84,99 €

La col·lecció AeroSwift, dissenyada per a la velocitat, és el nostre equipament de competició principal. Aquesta part superior de teixit Knit Engineered capil·laritza la suor amb un disseny lleuger i molt transpirable per mantenir la frescor fins a la línia de meta.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Knit Engineered elàstic és lleuger i transpirable.
  • Les costures planes de les espatlles redueixen el volum i aporten més lleugeresa.
  • Els logotips Swoosh incorporen un acabat antireflector perquè es vegi bé a les fotografies que et facin durant la cursa.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Barely Green/Lapis
  • Model: IH5045-394

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 192 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike AeroSwift Samarreta de màniga curta de running Dri-FIT ADV - Home

    Nike AeroSwift

    84,99 €

    Completa el look

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