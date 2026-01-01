Nike AeroSwift Samarreta de màniga curta de running Dri-FIT ADV - Home

Materials reciclats
Nike AeroSwift
Part superior de running de màniga curta Dri-FIT ADV - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
La col·lecció AeroSwift, dissenyada per a la velocitat, és el nostre equipament de competició principal. Aquesta part superior de teixit Knit Engineered capil·laritza la suor amb un disseny lleuger i molt transpirable per mantenir la frescor fins a la línia de meta.
- Color mostrat: Barely Green/Lapis
- Model: IH5045-394
Nike AeroSwift
La col·lecció AeroSwift, dissenyada per a la velocitat, és el nostre equipament de competició principal. Aquesta part superior de teixit Knit Engineered capil·laritza la suor amb un disseny lleuger i molt transpirable per mantenir la frescor fins a la línia de meta.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit Knit Engineered elàstic és lleuger i transpirable.
- Les costures planes de les espatlles redueixen el volum i aporten més lleugeresa.
- Els logotips Swoosh incorporen un acabat antireflector perquè es vegi bé a les fotografies que et facin durant la cursa.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Barely Green/Lapis
- Model: IH5045-394
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 192 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift