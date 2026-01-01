Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Concentra't i corre. Aquests pantalons curts de teixit Woven lleuger incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor amb zones de transpirabilitat per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració. Les dues butxaques interiors et permeten desar-hi objectes petits, mentre que a la butxaca exterior amb cremallera situada a la part posterior pots guardar-hi el telèfon de manera segura durant tota la sessió de running.
- Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
- Model: IR4445-010
Nike AeroSwift
Concentra't i corre. Aquests pantalons curts de teixit Woven lleuger incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor amb zones de transpirabilitat per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració. Les dues butxaques interiors et permeten desar-hi objectes petits, mentre que a la butxaca exterior amb cremallera situada a la part posterior pots guardar-hi el telèfon de manera segura durant tota la sessió de running.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit Woven elàstic en quatre direccions està dissenyat per oferir una flexibilitat total, mentre que les obertures a la vora et proporcionen una llibertat òptima a cada trepitjada.
- La cintura Flyvent combina elàstic i malla per oferir un ajust cenyit amb transpirabilitat.
- L'eslip integrat ofereix subjecció i protecció.
Detalls del producte
- Detalls amb disseny reflector
- Cordó
- Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Elàstic: 73 % nylon, 27 % elastà. Folre: 89 % polièster, 11 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
- Model: IR4445-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike AeroSwift