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Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home - Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

89,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Concentra't i corre. Aquests pantalons curts de teixit Woven lleuger incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor amb zones de transpirabilitat per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració. Les dues butxaques interiors et permeten desar-hi objectes petits, mentre que a la butxaca exterior amb cremallera situada a la part posterior pots guardar-hi el telèfon de manera segura durant tota la sessió de running.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
  • Model: IR4445-010

Nike AeroSwift

89,99 €

Concentra't i corre. Aquests pantalons curts de teixit Woven lleuger incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor amb zones de transpirabilitat per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració. Les dues butxaques interiors et permeten desar-hi objectes petits, mentre que a la butxaca exterior amb cremallera situada a la part posterior pots guardar-hi el telèfon de manera segura durant tota la sessió de running.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Woven elàstic en quatre direccions està dissenyat per oferir una flexibilitat total, mentre que les obertures a la vora et proporcionen una llibertat òptima a cada trepitjada.
  • La cintura Flyvent combina elàstic i malla per oferir un ajust cenyit amb transpirabilitat.
  • L'eslip integrat ofereix subjecció i protecció.

Detalls del producte

  • Detalls amb disseny reflector
  • Cordó
  • Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Elàstic: 73 % nylon, 27 % elastà. Folre: 89 % polièster, 11 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
  • Model: IR4445-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

    Nike AeroSwift

    89,99 €

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