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Puntuació alta
Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home - Negre/Summit White

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

79,99 €
Negre/Summit White
Sapphire/Negre
Steam/Negre
Fusion Red/Negre
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

Els pantalons curts AeroSwift de 5 cm, dissenyades per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. Aquest material Woven lleuger capil·laritza la suor en cada quilòmetre, i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques t'ofereixen un lloc on guardar els gels, els snacks i altres coses bàsiques per al dia de la cursa.


  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: FN3349-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Els pantalons curts AeroSwift de 5 cm, dissenyades per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. Aquest material Woven lleuger capil·laritza la suor en cada quilòmetre, i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques t'ofereixen un lloc on guardar els gels, els snacks i altres coses bàsiques per al dia de la cursa.

Velocitat innovadora

La col·lecció AeroSwift inclou el millor equipament de competició de Nike. Aquesta peça de roba està confeccionada per a la velocitat i incorpora les últimes innovacions per proporcionar un alt rendiment òptim i protecció sense distraccions. Els dissenys estilitzats, lleugers i elegants afavoreixen la llibertat de moviment mentre et concentres en l'esprint final.

Capil·larització de la suor avançada

La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.

Dissenyada per facilitar el moviment

El teixit Woven en quatre direccions està dissenyat per moure's en totes les direccions per mantenir la comoditat durant la carrera. Els repunts actualitzats són més baixos a les costures laterals que les versions anteriors per oferir una cobertura addicional. La cintura Flyvent combina elàstic i malla per oferir un ajust cenyit amb transpirabilitat.

Look perfecte

Els logotips Swoosh incorporen un acabat antireflector perquè es vegi bé a les fotografies que et facin durant la cursa.

Més avantatges

  • Disseny de competició
  • Longitud: 5 cm
  • Folre: teixit Knit
  • Confecció: teixit Woven lleuger
  • Emmagatzematge: butxaques obertes i butxaca posterior amb cremallera
  • Cintura: elàstica amb cordó

Detalls del producte

  • Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Elàstic: 73 % nylon, 27 % elastà. Folre: 89 % polièster, 11 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: FN3349-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (16)

4.4 estrelles

  • Top.

    BodoClaudioC638602358

    Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.

  • Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training

    MichaelL144938738

    Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.

  • antonior886291112

    awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!

Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

Nike AeroSwift

79,99 €

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