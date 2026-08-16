Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Els pantalons curts AeroSwift de 5 cm, dissenyades per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. Aquest material Woven lleuger capil·laritza la suor en cada quilòmetre, i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques t'ofereixen un lloc on guardar els gels, els snacks i altres coses bàsiques per al dia de la cursa.
Nike AeroSwift
Els pantalons curts AeroSwift de 5 cm, dissenyades per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. Aquest material Woven lleuger capil·laritza la suor en cada quilòmetre, i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques t'ofereixen un lloc on guardar els gels, els snacks i altres coses bàsiques per al dia de la cursa.
La col·lecció AeroSwift inclou el millor equipament de competició de Nike. Aquesta peça de roba està confeccionada per a la velocitat i incorpora les últimes innovacions per proporcionar un alt rendiment òptim i protecció sense distraccions. Els dissenys estilitzats, lleugers i elegants afavoreixen la llibertat de moviment mentre et concentres en l'esprint final.
La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
El teixit Woven en quatre direccions està dissenyat per moure's en totes les direccions per mantenir la comoditat durant la carrera. Els repunts actualitzats són més baixos a les costures laterals que les versions anteriors per oferir una cobertura addicional. La cintura Flyvent combina elàstic i malla per oferir un ajust cenyit amb transpirabilitat.
Els logotips Swoosh incorporen un acabat antireflector perquè es vegi bé a les fotografies que et facin durant la cursa.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.4 estrelles
Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training
MichaelL144938738
Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.
antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
Nike AeroSwift
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