Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquests pantalons curts AeroSwift, dissenyats per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. El material Woven lleuger capil·laritza la suor i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques et permeten guardar els gels, els snacks i altres bàsics per al dia de la cursa.
- Color mostrat: Barely Green/Lapis
- Model: IH6937-394
Nike AeroSwift
Aquests pantalons curts AeroSwift, dissenyats per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. El material Woven lleuger capil·laritza la suor i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques et permeten guardar els gels, els snacks i altres bàsics per al dia de la cursa.
Tecnologia avançada que capil·laritza la suor
La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
Dissenyada per facilitar el moviment
El teixit Woven en quatre direccions està dissenyat per oferir-te llibertat de moviment i comoditat durant la carrera. Els repunts actualitzats són més baixos a les costures laterals que les versions anteriors per oferir una cobertura addicional. La cintura Flyvent combina elàstic i malla per oferir un ajust cenyit amb transpirabilitat.
Dissenyats per a la velocitat
La col·lecció AeroSwift inclou el millor equipament de competició de Nike. Aquesta peça de roba està confeccionada per a la velocitat i proporciona un rendiment òptim i una protecció sense distraccions.
Detalls del producte
- Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Elàstic: 73 % nylon, 27 % elastà. Folre: 89 % polièster, 11 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Barely Green/Lapis
- Model: IH6937-394
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 179 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike AeroSwift