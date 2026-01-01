triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home - Barely Green/Lapis

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

84,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquests pantalons curts AeroSwift, dissenyats per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. El material Woven lleuger capil·laritza la suor i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques et permeten guardar els gels, els snacks i altres bàsics per al dia de la cursa.


  • Color mostrat: Barely Green/Lapis
  • Model: IH6937-394

Nike AeroSwift

84,99 €

Aquests pantalons curts AeroSwift, dissenyats per a la competició, t'ajuden a superar els obstacles per competir amb els millors. El material Woven lleuger capil·laritza la suor i el folre de teixit Knit afegeix la subjecció que necessites. Les quatre butxaques et permeten guardar els gels, els snacks i altres bàsics per al dia de la cursa.

Tecnologia avançada que capil·laritza la suor

La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.

Dissenyada per facilitar el moviment

El teixit Woven en quatre direccions està dissenyat per oferir-te llibertat de moviment i comoditat durant la carrera. Els repunts actualitzats són més baixos a les costures laterals que les versions anteriors per oferir una cobertura addicional. La cintura Flyvent combina elàstic i malla per oferir un ajust cenyit amb transpirabilitat.

Dissenyats per a la velocitat

La col·lecció AeroSwift inclou el millor equipament de competició de Nike. Aquesta peça de roba està confeccionada per a la velocitat i proporciona un rendiment òptim i una protecció sense distraccions.

Detalls del producte

  • Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Elàstic: 73 % nylon, 27 % elastà. Folre: 89 % polièster, 11 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Barely Green/Lapis
  • Model: IH6937-394

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 179 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike AeroSwift.

    Nike AeroSwift Pantalons curts de running amb eslip integrat Dri-FIT de 5 cm - Home

    Nike AeroSwift

    84,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 5