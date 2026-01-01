Materials reciclats
Nike AeroSwift
Malles de running de mitja llargada amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquestes malles AeroSwift de mitja llargada, dissenyades per a les competicions, inclouen un eslip que t'aporta subjecció i incorporen la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat fins a la línia de meta.
- Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
- Model: IR4446-010
Nike AeroSwift
Aquestes malles AeroSwift de mitja llargada, dissenyades per a les competicions, inclouen un eslip que t'aporta subjecció i incorporen la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat fins a la línia de meta.
Avantatges
- El teixit Knit de jacquard incorpora la tecnologia Nike Dri-FIT ADV, que combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- La cintura Flyvent amb cordó proporciona una comoditat lleugera i un ajust ferm.
- La col·lecció AeroSwift està dissenyada per a la velocitat i ofereix un rendiment òptim i una protecció sense distraccions.
Detalls del producte
- Butxaca amb cremallera a la part posterior
- Butxaca oberta a l'interior de l'eslip
- Cos: 83 % polièster, 17 % elastà. Eslip: 89 % polièster, 11 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
- Model: IR4446-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike AeroSwift