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Nike AeroSwift Malles de running de mitja llargada amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Home - Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Malles de running de mitja llargada amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Home

94,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquestes malles AeroSwift de mitja llargada, dissenyades per a les competicions, inclouen un eslip que t'aporta subjecció i incorporen la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat fins a la línia de meta.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
  • Model: IR4446-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Aquestes malles AeroSwift de mitja llargada, dissenyades per a les competicions, inclouen un eslip que t'aporta subjecció i incorporen la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat fins a la línia de meta.

Avantatges

  • El teixit Knit de jacquard incorpora la tecnologia Nike Dri-FIT ADV, que combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • La cintura Flyvent amb cordó proporciona una comoditat lleugera i un ajust ferm.
  • La col·lecció AeroSwift està dissenyada per a la velocitat i ofereix un rendiment òptim i una protecció sense distraccions.

Detalls del producte

  • Butxaca amb cremallera a la part posterior
  • Butxaca oberta a l'interior de l'eslip
  • Cos: 83 % polièster, 17 % elastà. Eslip: 89 % polièster, 11 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
  • Model: IR4446-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike AeroSwift Malles de running de mitja llargada amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Home

    Nike AeroSwift

    94,99 €

    Completa el look