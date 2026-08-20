ACG Zegama Hike
Sabatilles de senderisme - Dona
Converteix les pujades esgotadores en una panoràmica espectacular. Les Zegama Hike són la teva guia de confiança que t'ajudarà a arribar-hi. Equipades amb tecnologia per a tota mena de condicions, la seva entresola lleugera i amb un amortiment excepcional es combina amb els tacs de tracció adherents Vibram® MegaGrip per maximitzar la comoditat i el control. El disseny folgat i la sola exterior més ampla proporcionen una base estable per ajudar-te a superar terrenys irregulars i canviants.
- Color mostrat: Platinum Violet/Barely Green/Lila platejat/Platinum Violet
- Model: IO7855-002
ACG Zegama Hike
LES MILLORS D'ACG HIKE PER A LA MUNTANYA.
Converteix les pujades esgotadores en una panoràmica espectacular. Les Zegama Hike són la teva guia de confiança que t'ajudarà a arribar-hi. Equipades amb tecnologia per a tota mena de condicions, la seva entresola lleugera i amb un amortiment excepcional es combina amb els tacs de tracció adherents Vibram® MegaGrip per maximitzar la comoditat i el control. El disseny folgat i la sola exterior més ampla proporcionen una base estable per ajudar-te a superar terrenys irregulars i canviants.
Amortiment de múltiples capes
La innovadora entresola inclou escuma ZoomX ultralleugera directament sota el peu per maximitzar l'amortiment. Per altra banda, una capa d'escuma més ferma ajuda a proporcionar protecció contra impactes, comoditat i estabilitat en superfícies irregulars i escarpades.
Tracció fiable
La sola exterior Vibram® MegaGrip amb tecnologia Traction Lug proporciona una tracció inigualable en condicions diverses.
Subjecció estable
Tant si puges pel sender com si baixes, la corretja del taló està dissenyada per ajudar-te a mantenir els peus ben fixats a les sabatilles. La sola exterior més ampla proporciona una base estable quan travesses terrenys canviants.
Ajust còmode
A mesura que els peus s'expandeixen en distàncies més llargues, la fila de traus crea un sistema d'ajust que et permet fer retocs fàcilment per mantenir la comoditat mentre camines.
Més avantatges
- La part superior de tela transpirable és lleugera per a caminades llargues i duradora per suportar terrenys difícils.
- La vora del turmell, suau i elàstica, protegeix contra la brutícia del camí.
Detalls del producte
- Vetes al taló i a la llengüeta
- Número 39 de dona: 348 g
- Alçada de la sola: 32 mm (taló)/28 mm (avantpeu)
- Drop del taló a la puntera: 4 mm
- Alçada del tac: 5 mm
- Color mostrat: Platinum Violet/Barely Green/Lila platejat/Platinum Violet
- Model: IO7855-002
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Zegama Hike