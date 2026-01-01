Materials reciclats
ACG Wolf Grid
Samarreta de senderisme amb mitja cremallera Therma-FIT - Home
Quan baixen les temperatures i la teva equipació de senderisme està xopa de suor, has de prendre una decisió difícil: continuar o tornar enrere. La samarreta ACG Wolf Grid està dissenyada perquè continuïs endavant. El teixit Fleece transpirable amb la part posterior de reixeta s'adapta als canvis de temps. A més, capil·laritza la suor i reté l'escalfor corporal per mantenir la calidesa amb menys volum i que gaudeixis de cada experiència al màxim.
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IM4233-010
ACG Wolf Grid
Quan baixen les temperatures i la teva equipació de senderisme està xopa de suor, has de prendre una decisió difícil: continuar o tornar enrere. La samarreta ACG Wolf Grid està dissenyada perquè continuïs endavant. El teixit Fleece transpirable amb la part posterior de reixeta s'adapta als canvis de temps. A més, capil·laritza la suor i reté l'escalfor corporal per mantenir la calidesa amb menys volum i que gaudeixis de cada experiència al màxim.
Detalls del producte
- Obertures per als polzes
- Butxaca vertical amb cremallera al pit
- Logotip ACG brodat a la part esquerra del pit
- 95 % polièster, 5 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IM4233-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Wolf Grid