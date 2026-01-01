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ACG Wolf Grid Samarreta de senderisme amb mitja cremallera Therma-FIT - Home - Negre/Summit White

Materials reciclats

ACG Wolf Grid

Samarreta de senderisme amb mitja cremallera Therma-FIT - Home

89,99 €
Negre/Summit White
Desert Pink/Carmesí clar/Summit White
Light Orewood Brown/Crema II/Carmesí clar/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Quan baixen les temperatures i la teva equipació de senderisme està xopa de suor, has de prendre una decisió difícil: continuar o tornar enrere. La samarreta ACG Wolf Grid està dissenyada perquè continuïs endavant. El teixit Fleece transpirable amb la part posterior de reixeta s'adapta als canvis de temps. A més, capil·laritza la suor i reté l'escalfor corporal per mantenir la calidesa amb menys volum i que gaudeixis de cada experiència al màxim.


  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: IM4233-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Quan baixen les temperatures i la teva equipació de senderisme està xopa de suor, has de prendre una decisió difícil: continuar o tornar enrere. La samarreta ACG Wolf Grid està dissenyada perquè continuïs endavant. El teixit Fleece transpirable amb la part posterior de reixeta s'adapta als canvis de temps. A més, capil·laritza la suor i reté l'escalfor corporal per mantenir la calidesa amb menys volum i que gaudeixis de cada experiència al màxim.

Detalls del producte

  • Obertures per als polzes
  • Butxaca vertical amb cremallera al pit
  • Logotip ACG brodat a la part esquerra del pit
  • 95 % polièster, 5 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: IM4233-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Wolf Grid Samarreta de senderisme amb mitja cremallera Therma-FIT - Home

    ACG Wolf Grid

    89,99 €

    Completa el look

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