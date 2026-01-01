triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
ACG Wildsee Part superior de senderisme de màniga llarga amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Home - Negre/Summit White

Materials reciclats

ACG Wildsee

Part superior de senderisme de màniga llarga amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Home

69,99 €
Negre/Summit White
Carmesí clar/Summit White
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior ACG amb cremallera d'un quart, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: IM4223-010

ACG Wildsee

69,99 €

Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior ACG amb cremallera d'un quart, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.

Tecnologia que capil·laritza la suor

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Adaptabilitat per combinar-la amb altres peces de roba

La roba ACG s'ha dissenyat per capes perquè puguis adaptar-la al clima i el nivell d'activitat. Pots portar aquesta capa base tota sola o juntament amb una capa intermèdia o exterior, si et cal.

Disseny amb intenció

Les obertures per als polzes amplien la protecció i mantenen les mànigues a lloc mentre et mous. Els panells de malla fresca a les aixelles són transpirables per ajudar-te a mantenir la comoditat al camí.

Avantatges

El disseny de cremallera d'un quart et permet personalitzar la protecció i la circulació de l'aire.

Detalls del producte

  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Malla: 74 % polièster, 18 % lyocell, 8 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: IM4223-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre ACG Wildsee.

    ACG Wildsee Part superior de senderisme de màniga llarga amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Home

    ACG Wildsee

    69,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 6