Materials reciclats
ACG Wildsee
Part superior de senderisme de màniga llarga amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Home
Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior ACG amb cremallera d'un quart, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IM4223-010
ACG Wildsee
Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior ACG amb cremallera d'un quart, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.
Tecnologia que capil·laritza la suor
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Adaptabilitat per combinar-la amb altres peces de roba
La roba ACG s'ha dissenyat per capes perquè puguis adaptar-la al clima i el nivell d'activitat. Pots portar aquesta capa base tota sola o juntament amb una capa intermèdia o exterior, si et cal.
Disseny amb intenció
Les obertures per als polzes amplien la protecció i mantenen les mànigues a lloc mentre et mous. Els panells de malla fresca a les aixelles són transpirables per ajudar-te a mantenir la comoditat al camí.
Avantatges
El disseny de cremallera d'un quart et permet personalitzar la protecció i la circulació de l'aire.
Detalls del producte
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Malla: 74 % polièster, 18 % lyocell, 8 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IM4223-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Wildsee