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ACG Wildsee Capa base de màniga llarga Dri-FIT - Home - Negre/Anthracite/Summit White

Materials reciclats

ACG Wildsee

Capa base de màniga llarga Dri-FIT - Home

64,99 €
Negre/Anthracite/Summit White
Sea Glass/Mineral Slate/Summit White

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: IO0232-010

ACG Wildsee

64,99 €

Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.

Detalls del producte

  • Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Malla: 74 % polièster, 18 % lyocell, 8 % elastà.
  • Ajust entallat
  • Panells de malla sota els braços
  • Protecció UV
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: IO0232-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 187 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    ACG Wildsee Capa base de màniga llarga Dri-FIT - Home

    ACG Wildsee

    64,99 €