Materials reciclats
ACG Wildsee
Capa base de màniga curta Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
- Model: IO1452-010
ACG Wildsee
Fa sol? Et protegeix dels raigs UV. Estàs suant? Incorpora tecnologia que capil·laritza la suor. Aquesta part superior, que pots portar sola o combinar amb altres peces, està confeccionada amb un teixit suau i elàstic per oferir comoditat.
Detalls del producte
- Cos: 88 % polièster, 12 % elastà. Malla: 74 % polièster, 18 % lyocell, 8 % elastà.
- Ajust entallat
- Protecció UV
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
- Model: IO1452-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 187 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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ACG Wildsee