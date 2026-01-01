Nike ACG Vista Vert
Ulleres de sol fotocromàtiques
Les Nike ACG Vista Vert, dissenyades per als camins més exigents, combinen una durabilitat total amb una òptica de precisió dissenyada per a atletes que persegueixen els límits i els superen. El disseny de muntura completa reforça la lent i aporta la seguretat extra que necessites quan el terreny es torna impredictible, donant-te confiança entre roques, arrels i desnivells sobtats. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.
- Color mostrat: Anthracite/Wolf Grey
- Model: IQ9351-060
Nike ACG Vista Vert
Les Nike ACG Vista Vert, dissenyades per als camins més exigents, combinen una durabilitat total amb una òptica de precisió dissenyada per a atletes que persegueixen els límits i els superen. El disseny de muntura completa reforça la lent i aporta la seguretat extra que necessites quan el terreny es torna impredictible, donant-te confiança entre roques, arrels i desnivells sobtats. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.
Avantatges
- Dimensions: lents de 71 mm; pont de 19 mm; vareta de 130 mm.
- Les lents fotocromàtiques reaccionen a la llum a l'instant per donar-te la protecció perfecta sigui quina sigui la intensitat del sol.
- La tecnologia Nike Max Optics amb revestiment antireflector ajuda a reduir els reflexos i proporciona una visió precisa des de tots els angles.
- La lent corbada de sis bases ofereix una protecció mitjana amb un bloqueig perifèric moderat de la llum.
- El pont nasal i les varetes ajustables de goma TPE proporcionen més subjecció i tracció, fins i tot en condicions d'humitat.
Detalls del producte
- Diversos punts de fixació per a la corretja.
- El material injectat a la muntura inclou oli de ricí en, almenys, un 40 %.
- 100 % de protecció UVA i UVB.
- Color mostrat: Anthracite/Wolf Grey
- Model: IQ9351-060
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike ACG Vista Vert