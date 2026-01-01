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Nike ACG Vista Vert Ulleres de sol - Safety Orange/Vast Grey

Nike ACG Vista Vert

Ulleres de sol

174,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Nike ACG Vista Vert, dissenyades per als camins més exigents, combinen una durabilitat total amb una òptica de precisió dissenyada per a atletes que persegueixen els límits i els superen. El disseny de muntura completa reforça la lent i aporta la seguretat extra que necessites quan el terreny es torna impredictible, donant-te confiança entre roques, arrels i desnivells sobtats. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.


  • Color mostrat: Safety Orange/Vast Grey
  • Model: IQ9346-819

Nike ACG Vista Vert

174,99 €

Les Nike ACG Vista Vert, dissenyades per als camins més exigents, combinen una durabilitat total amb una òptica de precisió dissenyada per a atletes que persegueixen els límits i els superen. El disseny de muntura completa reforça la lent i aporta la seguretat extra que necessites quan el terreny es torna impredictible, donant-te confiança entre roques, arrels i desnivells sobtats. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.

Avantatges

  • Dimensions: lents de 71 mm; pont de 19 mm; vareta de 130 mm.
  • La tecnologia Nike Max Optics amb revestiment antireflector ajuda a reduir els reflexos i proporciona una visió precisa des de tots els angles.
  • La lent corbada de sis bases ofereix una protecció mitjana amb un bloqueig perifèric moderat de la llum.
  • El pont nasal i les varetes ajustables de goma TPE proporcionen més subjecció i tracció, fins i tot en condicions d'humitat.

Detalls del producte

  • Diversos punts de fixació per a la corretja.
  • El material injectat a la muntura inclou oli de ricí en, almenys, un 40 %.
  • 100 % de protecció UVA i UVB.
  • Color mostrat: Safety Orange/Vast Grey
  • Model: IQ9346-819

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike ACG Vista Vert Ulleres de sol

    Nike ACG Vista Vert

    174,99 €

    Completa el look