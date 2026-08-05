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ACG Vault Part superior de màniga llarga Dri-FIT - Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White

Materials reciclats

ACG Vault

Part superior de màniga llarga Dri-FIT

89,99 €
Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
Negre/Mean Green/Summit White
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Dissenyada per a tu, dissenyada per a l'aire lliure. Aquesta part superior disposa de tecnologia de capil·larització de la suor, que allunya la humitat de la pell per afavorir una evaporació ràpida i mantenir la transpirabilitat i la comoditat. I per a més transpirabilitat? Hem afegit panells de malla per afavorir la circulació de l'aire on més cal.


  • Color mostrat: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Model: IF1004-416

ACG Vault

89,99 €

Dissenyada per a tu, dissenyada per a l'aire lliure. Aquesta part superior disposa de tecnologia de capil·larització de la suor, que allunya la humitat de la pell per afavorir una evaporació ràpida i mantenir la transpirabilitat i la comoditat. I per a més transpirabilitat? Hem afegit panells de malla per afavorir la circulació de l'aire on més cal.

Detalls del producte

  • Logotips ACG i Swoosh de disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Cos: 90 % polièster, 10 % elastà. Malla: 100 % polièster. Insercions: 72 % polièster, 28 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Model: IF1004-416

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • One Cool Shirt

    OmarA990654971

    Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!

  • Nice shirt

    AttaullahK866199706

    This is a really nice shirt and the material is good!

ACG Vault Part superior de màniga llarga Dri-FIT

ACG Vault

89,99 €

Completa el look

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