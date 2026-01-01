Materials reciclats
Nike ACG "Solar Chase"
Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Dissenyada per a dies calorosos i per a les curses de muntanya de llarga distància, aquesta samarreta de tirants té costures minimalistes que redueixen el fregament. El teixit lleuger i elàstic és suau i s'eixuga ràpidament per mantenir la comoditat quan fa molta calor.
- Color mostrat: Mean Green/Summit White
- Model: IF1511-307
Nike ACG "Solar Chase"
Dissenyada per a dies calorosos i per a les curses de muntanya de llarga distància, aquesta samarreta de tirants té costures minimalistes que redueixen el fregament. El teixit lleuger i elàstic és suau i s'eixuga ràpidament per mantenir la comoditat quan fa molta calor.
Inspirada en les Dolomites
L'estampat d'aquesta samarreta s'inspira en el nostre viatge a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Des de prats fins a coves, ens va impressionar la bellesa del paisatge i ens vam esgarrifar amb les històries de criatures mítiques.
Tecnologia de capil·larització de la suor
La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Logotips ACG i Swoosh amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual (EPI)
- 87 % polièster, 13 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Mean Green/Summit White
- Model: IF1511-307
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG "Solar Chase"